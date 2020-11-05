В Нарве четвертые сутки ищут пропавшую 74-летнюю Валентину

К поискам подключились добровольцы, они намерены проверить ближайшие к Нарве территории садов и поселков.

2 ноября в 15 часов полиция получила сообщение о том, что Валентина ушла из дома и не сообщила о том, куда направляется. Полиция вместе с близкими Валентины проверила места, где женщина может находиться, однако она до сих пор не найдена. У женщины с собой нет ключей от дома и ее мобильный телефон выключен.

По словам руководителя участковых и молодежных полицейских Нарвского отделения полиции Михаила Савосто, поиски пропавшей в понедельник Валентины продолжаются, но, к сожалению, неизвестно, куда она могла направиться и где сейчас находится.

”Мы проверили различные адреса, а также больницы и другие учреждения, где женщина может находиться, однако до сих пор ее не нашли. На основе просмотренных видеокамер наружного наблюдения пока не удалось определить, куда Валентина направилась и на данный момент у нас нет информации, где она находится. Описание женщины передано всем патрулям, которые попытаются установить местонахождение женщины. Полиция продолжает сбор информации и просит всех людей, кто видел Валентину в последние дни, сообщить об этом в полицию”, — сказал Савосто.

Полиция просит тех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, или кто видел Валентину в последние дни, сообщить об этом по номеру 5199 3217, 5196 7060 или написать на адрес электронной почты mihhail.savosto@politsei.ee или roman.dmitrijev@politsei.ee.

Рост Валентины — 160 см, она худощавого телосложения. У женщины короткие седые волосы.

Покидая дом, женщина была одета в пальто черного цвета, на голове черно-белый берет и на ногах полуботинки коричневого цвета.

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