26.03.2019, 11:06

В Нарве Центральная криминальная полиция расследует коррупцию: подозрения предъявлены Воронову и еще семерым

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rus.delfi.ee
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Umbusalduse avaldamine Narva linnavolikogu esimehele.
Umbusalduse avaldamine Narva linnavolikogu esimehele. Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня в рамках уголовного дела и с разрешения суда осуществляются различные следственные мероприятия в связи с подозрением в коррупции должностных лиц города Нарвы.

Должностные лица подозреваются в получении взятки, а также шестерым будут предъявлены подозрения согласно их ролям в нарушении требований осуществления государственных закупок, даче взятки и посредничестве при даче взятки, а также в подделке документов и использовании поддельных документов.

Члена городского собрания Алексея Воронова есть основания подозревать в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства и в неоднократной просьбе и получении взятки в большом размере.

Используя свое служебное положение, член правления Narva Vesi Воронов, создавал для своих знакомых предпочтительное положение по сравнению с другими участниками поставок. Он подстраивал условия поставок, чтобы они подходили для его любимчиков, позволял в ходе процесса изменять предложения, обеспечивая тем самым победу своих знакомых.

Будучи членом городского собрания Воронов помогал в получении разрешения на строительство и в утверждении проектов закупок в Нарвской городской управе. В качестве компенсации он получил взятку на сумму около 60 000 евро.

В рамках уголовного дела на данный момент подозрения будут предъявлены восьмерым, не исключено, что круг лиц в ходе производства может расшириться.

Расследованием уголовного дела занимается бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции. Следствием руководит Вируская окружная прокуратура.

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