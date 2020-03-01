В Нарве автомобиль протаранил ворота на границе

"В 2:40 на Нарвский погранпункт прибыл автомобиль Mitsubishi Pajero, водитель которого не остановился для контроля на границе и продолжил движение в сторону Эстонии", — сообщил порталу ERR Новости оперативный руководитель Идаской префектуры Алар Кару, передает rus.err.

Полицейские отреагировали на инцидент и задержали автомобиль с водителем на улице Раквере в Нарве.

Мужчина средних лет задержан и доставлен в полицейское отделение.

Личность мужчины устанавливается, детали инцидента выяснятся в ходе уголовного расследования.

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