17.06.2019, 09:23

В Нарва-Йыйэсуу заложен краеугольный камень первого в городе торгового центра


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6RV06MAY06F29.jpgFoto: Rauno Volmar

19 июня с 16:00 до 17:00 часов по адресу Я. Поска, 26 в Нарва-Йыэсуу рядом с совсем недавно отреновированным портом торжественно будет заложен краеугольный камень здания первого торгового центра, сообщает управа города.

Начались летний сезон и период отпусков, но несмотря на это работы по строительству офисно-торгового центра в курортном городе в самом разгаре. В настоящее время все идет по плану, и здание должно быть построено в срок, то есть к весне следующего года.

На данном участке спроектировано двухэтажное здание, площадь под застройку которого составляет 1712,3 м2, а также отдельное здание заправочной станции с парковкой. В отношении оператора заправки еще идут переговоры.

На первом этаже здания разместится магазин торговой сети Coop, а пользователями арендуемой площади на втором этаже станут городская управа Нарва-Йыэсуу и центр семейных врачей.

На время строительных работ организация дорожного движения в районе стройплощадки будет частично изменена, поэтому участников дорожного движения просят внимательно следить за указателями.

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