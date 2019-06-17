В Нарва-Йыйэсуу заложен краеугольный камень первого в городе торгового центра

Начались летний сезон и период отпусков, но несмотря на это работы по строительству офисно-торгового центра в курортном городе в самом разгаре. В настоящее время все идет по плану, и здание должно быть построено в срок, то есть к весне следующего года.

На данном участке спроектировано двухэтажное здание, площадь под застройку которого составляет 1712,3 м2, а также отдельное здание заправочной станции с парковкой. В отношении оператора заправки еще идут переговоры.

На первом этаже здания разместится магазин торговой сети Coop, а пользователями арендуемой площади на втором этаже станут городская управа Нарва-Йыэсуу и центр семейных врачей.

На время строительных работ организация дорожного движения в районе стройплощадки будет частично изменена, поэтому участников дорожного движения просят внимательно следить за указателями.