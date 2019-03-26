В Нарва-Йыэсуу планируются заводы сланцевого масла, и есть возможность сказать свое слово

Детальная планировка территории Ылитехазе в деревне Аувере была принята собранием Нарва-Йыэсуу в конце февраля и направлена на публичную демонстрацию. Эта процедура пройдёт в период с 25 марта по 25 апреля, с документом можно ознакомиться в управе курортного города или на сайте Нарва-Йыэсуу. Публичное обсуждение по итогам демонстрации намечено на 29 апреля в Синимяэ.

Планируемая территория находится в Аувере, охватывает более 424 га. С её установлением появится возможность для расширения и преобразования имеющегося там производственного комплекса АО ”Энефит Энергиатоотмине”, в том числе для строительства до четырёх заводов сланцевого масла, основанных на технологии ”Энефит”, и возведения комплекса доработки масла и ёмкостного парка для маслопродуктов.

Одновременно с составлением деталки составлен и отчёт о стратегическом влиянии планируемой деятельности на окружающую среду, он дополнен и будет экспонироваться вместе с планировкой.

Вице-мэр Нарва-Йыэсуу Райм Сарв сказал ”ИП”, что отчёт о процедуре ОВОС был откорректирован в связи с поиском технологических решений, которые должны были решить беспокоившую население проблему запаха от сланцевых производств.

- Народ тоже свои предложения по поводу запаха делал, эти моменты добавлены, сейчас вроде бы спокойно. Люди понимают и то, что рабочие места нужны, развитие нужно и этот район у нас и так предназначен для производственной деятельности.