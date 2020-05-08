В марте сократилось производство сланцевого масла

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в марте на 8% меньше продукции, чем в этом же месяце прошлого года. Из трех секторов промышленности производство сократилось во всех сферах: как в обрабатывающей промышленности, так и в энергетике и горнодобывающей промышленности.
Как отметила аналитик Департамента статистики Хелле Бундер, влияние коронавируса на обрабатывающую промышленность было немного заметно уже в марте. ”Из 23 сфер деятельности обрабатывающей промышленности рост наблюдался только в четырех: в производстве продуктов питания, химической и фармацевтической продукции и электрооборудования. Если раньше положительная тенденция наблюдалась обычно в половине или даже более половины сфер деятельности, то сейчас этого констатировать уже нельзя”, — сказала Бундер.
По сравнению с мартом 2019 года в обрабатывающей промышленности произведено на 6% меньше продукции. В наиболее весомых промышленных отраслях сократилось производство компьютеров и электронного оборудования, изделий из металла, строительных материалов и сланцевого масла. По сравнению с предыдущим годом больше производилось продуктов питания и электрооборудования.
На внешний рынок было продано 68% от общего объема производства обрабатывающей промышленности, наибольшая доля экспортных продаж пришлась на производство электронного и электрического оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт уменьшились в сравнении с прошлым годом на 3% и на внутренний рынок — на 2%.
В соответствии с сезонно откорректированными данными, в промышленности в целом в марте произведено по сравнению с февралем на 9% меньше продукции и в обрабатывающей промышленности — на 11% меньше.
Производство электроэнергии уменьшилось в сравнении с мартом 2019 года на 42%, а производство тепла сократилось на 9%. Причиной такого сокращения стала высокая, как и прежде, цена на выбросы углекислого газа, что делает производство электроэнергии из сланца дорогостоящим.
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