В конкурсе изобретений Страны Лотте победила работа девочки из Ида-Вирумаа

Автор идеи призывает людей сажать деревья, улучшать качество воздуха и заботиться об устойчивом для всех нас будущем, внося свой вклад в посадку деревьев. Победившая в конкурсе работа будет построена в тематическом парке Страны Лотте, и все желающие смогут с ней ознакомиться и вдохновиться идеей автора.

”Я считаю, что каждый должен заботиться о будущем нашей планеты. Люди просто не знают, как это делать и с чего начать. Я прошу всех задуматься о том, как можно сделать что-то хорошее для нашей планеты по возможности простым способом”, — говорит Эмили Матюшенко, жительница города Йыхви.

Работа Эмили — специальное изобретение, заполненное семенами разных растений — будет построена в тематическом парке Страны Лотте уже этим летом, и станет постоянной частью экспозиции парка.

Второе место в конкурсе заняла ”Машина для рисования изобретений” трехлетнего жителя Ярвамаа Кермо Клеена. На третьем месте оказалась работа четырехлетнего Магнуса Эрика из Таллинна — ”Лампа для увлекательных снов”. Все три победителя вместе со своими семьями смогут по окончании чрезвычайного положения слетать в Лондон, Берлин или Копенгаген при поддержке банка SEB и airBaltic.

”Приятно видеть, что ребята в Эстонии умеют мечтать и изобретать, а также очень отзывчивы всему, что происходит в мире. Половина всех поступивших на конкурс в этом году работ была связана с уборкой и сортировкой мусора, уходом и выращиванием растений и животных, а несколько работ напрямую касалась темы климатических изменений. Мы очень надеемся, что коснувшаяся нас всех сложная ситуация быстро разрешится и что тематический парк Страны Лотте сможет уже летом открыть свои двери для маленьких гостей. А при поддержке AirBaltic мы сможем отправить победителей в замечательный семейный отдых”, — сказала руководитель сегмента по обслуживанию частных лиц SEB Силле Халланг.

На конкурс 2020 года было представлено почти 130 работ, почти 200 детей из Эстонии изобретали вместе со своими родителями, бабушками и дедушками или учителями, а самому юному изобретателю было всего три года.