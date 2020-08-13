В конце августа в Нарве пройдут "Летние Дни"
29-30 августа в Нарве на разных площадках города пройдёт серия самых разноплановых мероприятий под общим названием ”Летние Дни в Нарве”, сообщают организаторы.
29-30 августа в Нарве на разных площадках города пройдёт серия самых разноплановых мероприятий под общим названием ”Летние Дни в Нарве”, сообщают организаторы.
Они отмечают, что это совершенно новое событие, в программе которого спортивные, культурные, молодежные и другие мероприятия для самых разных интересов и возрастов.
Мероприятия пройдут в Нарвском порту, Нарвском замке, променаде, Липовой ямке, на спортивных и других площадках города. Ярким украшением ”Летних Дней” станет ”Праздник для всей семьи” в новом парке EV100 и прилегающей территории Нарвского спортивного центра. В программе: открытие парка, выступление музыкальных групп, автошоу с участием лучших автогонщиков Эстонии, развлечения и мастерские, бесплатные батуты для детей и многое другое.
Вход на все мероприятия свободный.
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