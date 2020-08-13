В конце августа в Нарве пройдут "Летние Дни"

Они отмечают, что это совершенно новое событие, в программе которого спортивные, культурные, молодежные и другие мероприятия для самых разных интересов и возрастов.

Мероприятия пройдут в Нарвском порту, Нарвском замке, променаде, Липовой ямке, на спортивных и других площадках города. Ярким украшением ”Летних Дней” станет ”Праздник для всей семьи” в новом парке EV100 и прилегающей территории Нарвского спортивного центра. В программе: открытие парка, выступление музыкальных групп, автошоу с участием лучших автогонщиков Эстонии, развлечения и мастерские, бесплатные батуты для детей и многое другое.

Вход на все мероприятия свободный.