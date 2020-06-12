В конце августа в Нарве пройдет фестиваль Station Narva

В этом году фестиваль пройдет на живописном берегу реки Нарва с потрясающим видом на Ивангородскую крепость и Нарвский замок. Главная сцена будет установлена на территории променада, концерты будут также организованы в музыкальном арт-клубе Ro-Ro и лодочных гаражах в историческом здании хлопкового склада. Для того, чтобы отпраздновать открытие нового яхтенного порта в Нарва-Йыэсуу, Нарвский городской порт будет открыт для маленьких лодок и яхт, предлагая всем гостям увеселительные речные прогулки.

Station Narva стартует утром в среду, 26 августа, на дне предпринимательства в творческом инкубаторе OBJEKT, расположенном в центре ”Линда 2”. Принять участие в презентациях и мастер-класса инкубатора можно как придя на место, так и виртуально. Во второй половине дня мы переместимся в район Нарвского порта, где пройдут дискуссии BAZAR. Гостей будут ждать речные прогулки на лодках и кораблях, детские и молодежные аттракционы, уличная еда и кафе. С вечера среды до полуночи на трех сценах, расположенных вдоль берега реки, будут проходить главные концерты фестиваля.

В четверг, 27 августа, по всему городу пройдут бесплатные концерты и художественные мероприятия, а вечером от железнодорожного вокзала Нарвы отправится специальный фестивальный поезд, на котором можно будет добраться в Таллинн. С четверга по субботу там всех ждет насыщенный музыкальный уикэнд Tallinn Music Week (TMW), финальным аккордом которого станут воскресные концерты в городе Палдиски.

”Фестивальный год в 2020-м оказался совсем не таким, как можно было ожидать. Так как TMW перенесен с марта на август, нам показалось, что в этот раз лучше объединить усилия с нарвской командой и организовать единую фестивальную неделю в самом конце лета. Мы надеемся, что культурные деятели со всей Эстонии прибудут в Нарву, а также будем рады принять гостей из Ида-Вирумаа в Таллинне. Стимулирование внутреннего туризма и сотрудничество сейчас важнее, чем когда-либо”, — говорит учредитель фестиваля Station Narva и главный организатор TMW Хелен Сильдна.