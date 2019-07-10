В Кохтла-Ярве заложили краеугольный камень нового спортивно-оздоровительного центра

У спортивно-оздоровительного центра Кохтла-Ярве есть три надземных этажа, также цокольный этаж. Площадь нетто зданий первого этапа составляет 13 853,8 м2. В здании будет купальня с трибунами и 25-метровым бассейном с 10 дорожками и раздевалками, детский бассейн, тренажерный зал вместе с раздевалками, помещения для торговли, спортивные залы для разминочного плавания и игры в теннис, помещение для тренеров, залы для аэробики, гардероб, раздевалки и душевые вместе с банями. В здании будут также кафе, галереи, детская комната и технические помещения.
Спортивно-оздоровительный центр Кохтла-Ярве будет построен на объекте недвижимости Ярвекюла теэ 41 в городе Кохтла-Ярве, в районе Ярве. Строительные работы начались в апреле 2019, здание будет готово через два года. Строительство будет стоить около 11 миллионов евро, к стоимости добавится налог с оборота, объект уездного значения будет построен при совместном финансировании Европейского фонда регионального развития.
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