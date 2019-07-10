В Кохтла-Ярве заложили краеугольный камень нового спортивно-оздоровительного центра

”Для Кохтла-Ярве завершение первого этапа спортивного центра является достойным результатом очень длительной подготовки. Я уверен, что жителям города возможности центра в дальнейшем доставят много радости. Для нас также важно, чтобы настолько большие здания были построены согласно современным знаниям и стандартам, чтобы обеспечить энергосберегающее хозяйство и содержание с низкими расходами на обслуживание”, — сказала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

”На сегодняшний день работы уже дошли до поверхности земли, и каждый может своими глазами увидеть, насколько большим будет здание. В спортивно-оздоровительном центре будет располагаться бассейн, зал для игры в мяч, кафе, галереи, бани и другое, — рассказал руководитель дивизии строительства зданий Nordecon AS Меэлис Канн. — Для Кохтла-Ярве важно, чтобы будущий спортивно-оздоровительный центр был оптимальным и энергосберегающим, расходы на его обслуживание были для владельца как можно более низкими, но в то же время он был удобным и функциональным для конечного потребителя”.