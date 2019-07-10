10.07.2019, 08:10

В Кохтла-Ярве заложили краеугольный камень нового спортивно-оздоровительного центра


rus.delfi.ee
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В Кохтла-Ярве заложили краеугольный камень нового спортивно-оздоровительного центра
Foto: Nordecon AS

Вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин и руководитель дивизии строительства зданий Nordecon AS Меэлис Канн во вторник, 9 июля, заложили краеугольный камень нового спортивно-оздоровительного центра Кохтла-Ярве. В капсулу времени краеугольного камня положили актуальные газеты, сегодняшние банкноты и различные рекламные предметы, говорится в пресс-релизе.

”Для Кохтла-Ярве завершение первого этапа спортивного центра является достойным результатом очень длительной подготовки. Я уверен, что жителям города возможности центра в дальнейшем доставят много радости. Для нас также важно, чтобы настолько большие здания были построены согласно современным знаниям и стандартам, чтобы обеспечить энергосберегающее хозяйство и содержание с низкими расходами на обслуживание”, — сказала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

”На сегодняшний день работы уже дошли до поверхности земли, и каждый может своими глазами увидеть, насколько большим будет здание. В спортивно-оздоровительном центре будет располагаться бассейн, зал для игры в мяч, кафе, галереи, бани и другое, — рассказал руководитель дивизии строительства зданий Nordecon AS Меэлис Канн. — Для Кохтла-Ярве важно, чтобы будущий спортивно-оздоровительный центр был оптимальным и энергосберегающим, расходы на его обслуживание были для владельца как можно более низкими, но в то же время он был удобным и функциональным для конечного потребителя”.

У спортивно-оздоровительного центра Кохтла-Ярве есть три надземных этажа, также цокольный этаж. Площадь нетто зданий первого этапа составляет 13 853,8 м2. В здании будет купальня с трибунами и 25-метровым бассейном с 10 дорожками и раздевалками, детский бассейн, тренажерный зал вместе с раздевалками, помещения для торговли, спортивные залы для разминочного плавания и игры в теннис, помещение для тренеров, залы для аэробики, гардероб, раздевалки и душевые вместе с банями. В здании будут также кафе, галереи, детская комната и технические помещения.

Спортивно-оздоровительный центр Кохтла-Ярве будет построен на объекте недвижимости Ярвекюла теэ 41 в городе Кохтла-Ярве, в районе Ярве. Строительные работы начались в апреле 2019, здание будет готово через два года. Строительство будет стоить около 11 миллионов евро, к стоимости добавится налог с оборота, объект уездного значения будет построен при совместном финансировании Европейского фонда регионального развития.

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