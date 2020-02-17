В Кохтла-Ярве стреляли в 12-летнего мальчика, задержаны два подростка

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Tulistamine Foto: Eero Vabamägi

В пятницу, 14 февраля, полиция получила вызов на улицу Калеви в Кохтла-Ярве, где в сторону 12-летнего мальчика стреляли из похожего на оружие предмета. Полиция задержала 14-летнего и 17-летнего подростков.