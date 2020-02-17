В Кохтла-Ярве стреляли в 12-летнего мальчика, задержаны два подростка

В пятницу, 14 февраля, полиция получила вызов на улицу Калеви в Кохтла-Ярве, где в сторону 12-летнего мальчика стреляли из похожего на оружие предмета. Полиция задержала 14-летнего и 17-летнего подростков.
Как сообщает Идаская префектура полиции, в мальчика стреляли не из огнестрельного оружия, пишет rus.err.ee.
Заведено уголовное дело по статье "Грубое нарушение общественного порядка".
Синоптики предупредили россиян о морозах в марте
Хоркина призналась в рождении сына от мужа актрисы Глаголевой
Откуда взялся коронавирус из Китая: ученые выяснили следующее
6 веских причин отказаться от душевой кабины