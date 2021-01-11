В Кохтла-Ярве скончался один из старейших ветеранов Второй мировой Александр Разгуляев. Он освобождал Норвегию и был легендой города

По информации издания, Александр Михайлович в собственном подъезде упал с лестницы, когда шел за почтой. Была вызвана скорая помощь, но ехать в больницу он отказался.
Александр Разгуляев был одним из старейших ветеранов Второй мировой войны, воевал в морской пехоте Северного флота, принимал участие в освобождении Норвегии. В день 105-летнего юбилея ветерана в городском управлении Кохтла-Ярве побывали дипломаты посольства Норвегии в Эстонии, которые вручили Разгуляеву правительственную медаль за освобождение Норвегии от нацистов.
На 103-м дне рождения ветерана побывал и корреспондент RusDelfi.
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