В Кохтла-Ярве с третьей попытки планируют все-таки найти проект реновации Кесклиннаской школы

Предложение провести конкурс поступило от Союза архитекторов. Это уже третья попытка, передает "Актуальная камера".

На первый конкурс не поступило ни одной заявки, во второй раз было лишь одно предложение.

"Проблема еще и в том, что поскольку два конкурса не состоялись, то нужно было продлить срок строительства. Мы написали письмо в Министерство образования, поскольку должны были уложиться в срок до 2021 года, но скорее всего мы успеем лишь к 2022 году. Следующий год - год планирования и проектирования. Так что лишь через пару лет надеемся сделать школу", - говорит мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

По словам Янченко, результат пока неизвестен - прежде чем проекты попадут на рассмотрение жюри, специалисты должны квалифицировать эскизные проекты на соответствие условиям поставки.

"Здание школы было построено в конце 1940-х годов, и сегодня там столько предписаний и проблем, что даже реновированное оно долго не простоит. У нас есть проблема и с учетом того, что там учится 480 школьников, нужны помещения, которые нужно адаптировать под подходящую среду", - отмечает Янченко.

Новая школа предположительно обойдется в 6 миллионов евро, из которых из бюджета города планируется потратить от 750 тысяч до миллиона.