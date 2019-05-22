В Кохтла-Ярве разъяренная мать напала с газовым баллончиком на полицейского

Как сообщает Идаская префектура, 38-летняя женщина была агрессивно настроена в отношении полицейского, который пришел к ней домой. Она выхватила из кармана своей куртки газовый баллончик и использовала его в направлении полицейского.

Женщину задержали в качестве подозреваемой в насилии в отношении представителя власти.