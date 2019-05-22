22.05.2019, 18:34

В Кохтла-Ярве разъяренная мать напала с газовым баллончиком на полицейского

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rus.delfi.ee
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Politseipildid
Pilt on illustratiivneFoto: Andres Putting

Во вторник полицейские вместе с социальным работником нанесли домашний визит в одну семью, но там их приняли совсем не гостеприимно.

Как сообщает Идаская префектура, 38-летняя женщина была агрессивно настроена в отношении полицейского, который пришел к ней домой. Она выхватила из кармана своей куртки газовый баллончик и использовала его в направлении полицейского.

Женщину задержали в качестве подозреваемой в насилии в отношении представителя власти.

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