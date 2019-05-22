22.05.2019, 18:34
В Кохтла-Ярве разъяренная мать напала с газовым баллончиком на полицейского(9)
Во вторник полицейские вместе с социальным работником нанесли домашний визит в одну семью, но там их приняли совсем не гостеприимно.
Во вторник полицейские вместе с социальным работником нанесли домашний визит в одну семью, но там их приняли совсем не гостеприимно.
Как сообщает Идаская префектура, 38-летняя женщина была агрессивно настроена в отношении полицейского, который пришел к ней домой. Она выхватила из кармана своей куртки газовый баллончик и использовала его в направлении полицейского.
Женщину задержали в качестве подозреваемой в насилии в отношении представителя власти.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.