В Кохтла-Ярве при пожаре погиб человек

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Küünal Foto: Anni Õnneleid

В 18:13 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ахтмеской части Кохтла-Ярве горит садовый домик недалеко от школы. Во время работ по тушению пожара был обнаружен труп.