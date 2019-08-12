12.08.2019, 20:12
В Кохтла-Ярве при пожаре погиб человек
В 18:13 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ахтмеской части Кохтла-Ярве горит садовый домик недалеко от школы. Во время работ по тушению пожара был обнаружен труп.
В 18:13 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ахтмеской части Кохтла-Ярве горит садовый домик недалеко от школы. Во время работ по тушению пожара был обнаружен труп.
Спасательный департамент сообщает, что открытым пламенем пылал садовый домик площадью в три квадратных метра. Возгорание было ликвидировано в 18:48.
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