12.08.2019, 20:12

В Кохтла-Ярве при пожаре погиб человек


rus.delfi.ee
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KüünalFoto: Anni Õnneleid

В 18:13 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ахтмеской части Кохтла-Ярве горит садовый домик недалеко от школы. Во время работ по тушению пожара был обнаружен труп.

Спасательный департамент сообщает, что открытым пламенем пылал садовый домик площадью в три квадратных метра. Возгорание было ликвидировано в 18:48.

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