19.08.2019, 19:30

В Кохтла-Ярве появится центр здоровья


rus.delfi.ee
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Foto on illustreerivFoto: Vallo Kruuser

В понедельник между Ида-Вируской центральной больницей и фирмой Astlanda Ehitus был подписан договор о II этапе строительства комплекса активного лечения в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.

Подписи под договором поставили председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер и председатель правления Astlanda Ehitus Каупо Колсар, сообщает rus.err.ee.

В течение двух лет построят новый корпус, в котором разместятся палаты различных действующих отделений, а также реконструируют так называемый корпус G. В результате в новом центре будут объединены все медицинские службы.

Стоимость работ 18 млн евро.

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