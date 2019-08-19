В Кохтла-Ярве появится центр здоровья

Подписи под договором поставили председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер и председатель правления Astlanda Ehitus Каупо Колсар, сообщает rus.err.ee.

В течение двух лет построят новый корпус, в котором разместятся палаты различных действующих отделений, а также реконструируют так называемый корпус G. В результате в новом центре будут объединены все медицинские службы.

Стоимость работ 18 млн евро.