В Кохтла-Ярве откроется представительство Дома эстонского языка. Пригалаюшаются все жители города!

”В следующий вторник мы предложим заинтересованным в изучении эстонского языка и культуры жителям Кохтла-Ярве и его окрестностей возможность опробовать наши услуги и заблаговременно спланировать свое участие. Например, можно будет подобрать подходящую форму обучения в ходе персональной консультации, попрактиковаться в эстонском языке на встрече в языковом кафе, и, кроме того, ознакомиться с осенней учебной программой. Приглашаем всех желающих на инфочас, который начнется в 17:30 в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета Вирумаа”, — пригласила Маргарита Кялло.
Вирумааский колледж Таллиннского технического университета рассматривает данное сотрудничество как отличную возможность изучения языка и культуры.
”В хорошем смысле с завистью читаю, какие мероприятия Дом эстонского языка организует, и искренне радуюсь, что теперь они будут работать и в Кохтла-Ярве. Будем рады и тем, для кого эстонский — родной, ведь совместные мероприятия увлекательнее”, — сказала Кайре Виль, руководитель языкового центра Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета.
Программа инфочаса дома эстонского языка:
17.30-17.50 приветствие со стороны представителей Фонда интеграции и Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета
17.50-18.20 показательный урок обучения в тандеме
18.20-18.50 показательная встреча в языковом кафе
18.50-19.00 презентация осенней программы
17.30-19.30 персональные консультации по изучению эстонского языка