23.05.2019, 17:30

В Кохтла-Ярве откроется представительство Дома эстонского языка. Пригалаюшаются все жители города!

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В Кохтла-Ярве откроется представительство Дома эстонского языка. Пригалаюшаются все жители города!
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Дом эстонского языка приглашает на инфочас всех жителей Кохтла-Ярве, заинтересованных в изучении эстонского языка и ознакомлении с культурой Эстонии.

Мероприятие состоится 28 мая с 17.30 до 19.30 в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета, где в сентябре Дом эстонского языка откроет свое представительство.

Дом эстонского языка работает в составе Фонда интеграции, чтобы все желающие говорить по-эстонски и знать эстонскую культуру получали поддержку в виде обучений и консультаций. Для этого в сентябре 2018 года в Таллине и Нарве к работе приступили команды преподавателей и консультантов.

”Один из принципов работы Дома эстонского языка заключается в том, что работа ведется не только в офисе. Например, мы обучали эстонскому языку в Нарвской библиотеке и нарвском кинотеатре Apollo. Также мы давали персональные консультации на общественных мероприятиях по всему Ида-Вирумаа. Теперь мы готовы обслуживать заинтересованных в наших услугах людей вне стен нашего офиса на постоянной основе. Для этого мы готовы открыть представительства в тех регионах, где интерес к нашим услугам наиболее высок. Начнем мы с Кохтла-Ярве”, — пояснила Маргарита Кялло, руководитель Нарвского дома эстонского языка.

Представительство дома эстонского языка приступит к регулярной работе в помещениях Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета в сентябре текущего года.

”В следующий вторник мы предложим заинтересованным в изучении эстонского языка и культуры жителям Кохтла-Ярве и его окрестностей возможность опробовать наши услуги и заблаговременно спланировать свое участие. Например, можно будет подобрать подходящую форму обучения в ходе персональной консультации, попрактиковаться в эстонском языке на встрече в языковом кафе, и, кроме того, ознакомиться с осенней учебной программой. Приглашаем всех желающих на инфочас, который начнется в 17:30 в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета Вирумаа”, — пригласила Маргарита Кялло.

Вирумааский колледж Таллиннского технического университета рассматривает данное сотрудничество как отличную возможность изучения языка и культуры.

”В хорошем смысле с завистью читаю, какие мероприятия Дом эстонского языка организует, и искренне радуюсь, что теперь они будут работать и в Кохтла-Ярве. Будем рады и тем, для кого эстонский — родной, ведь совместные мероприятия увлекательнее”, — сказала Кайре Виль, руководитель языкового центра Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета.

Программа инфочаса дома эстонского языка:

17.30-17.50 приветствие со стороны представителей Фонда интеграции и Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета

17.50-18.20 показательный урок обучения в тандеме

18.20-18.50 показательная встреча в языковом кафе

18.50-19.00 презентация осенней программы

17.30-19.30 персональные консультации по изучению эстонского языка

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