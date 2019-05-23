В Кохтла-Ярве откроется представительство Дома эстонского языка. Пригалаюшаются все жители города!

Мероприятие состоится 28 мая с 17.30 до 19.30 в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета, где в сентябре Дом эстонского языка откроет свое представительство.

Дом эстонского языка работает в составе Фонда интеграции, чтобы все желающие говорить по-эстонски и знать эстонскую культуру получали поддержку в виде обучений и консультаций. Для этого в сентябре 2018 года в Таллине и Нарве к работе приступили команды преподавателей и консультантов.

”Один из принципов работы Дома эстонского языка заключается в том, что работа ведется не только в офисе. Например, мы обучали эстонскому языку в Нарвской библиотеке и нарвском кинотеатре Apollo. Также мы давали персональные консультации на общественных мероприятиях по всему Ида-Вирумаа. Теперь мы готовы обслуживать заинтересованных в наших услугах людей вне стен нашего офиса на постоянной основе. Для этого мы готовы открыть представительства в тех регионах, где интерес к нашим услугам наиболее высок. Начнем мы с Кохтла-Ярве”, — пояснила Маргарита Кялло, руководитель Нарвского дома эстонского языка.

Представительство дома эстонского языка приступит к регулярной работе в помещениях Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета в сентябре текущего года.