05.06.2019, 07:16
В Кохтла-Ярве автоледи сбила на "зебре" пешехода, а затем доставила его в больницу(1)
4 июня в Кохтла-Ярве произошла авария рядом с домом по адресу Ярвекюла теэ, 64.
4 июня в Кохтла-Ярве произошла авария рядом с домом по адресу Ярвекюла теэ, 64.
Как сообщает полиция, ДТП произошло примерно в 18:40. 46-летняя женщина, находясь за рулем Hyundai, на пешеходном переходе сбила 37-летнюю женщину.
Автоледи сама доставила пострадавшую в больницу.
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