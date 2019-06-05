05.06.2019, 07:16

В Кохтла-Ярве автоледи сбила на "зебре" пешехода, а затем доставила его в больницу

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rus.delfi.ee
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В Кохтла-Ярве автоледи сбила на "зебре" пешехода, а затем доставила его в больницу
Фото иллюстративное.Foto: Andres Putting

4 июня в Кохтла-Ярве произошла авария рядом с домом по адресу Ярвекюла теэ, 64.

Как сообщает полиция, ДТП произошло примерно в 18:40. 46-летняя женщина, находясь за рулем Hyundai, на пешеходном переходе сбила 37-летнюю женщину.

Автоледи сама доставила пострадавшую в больницу.

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