В Кохтла-Ярве автоледи сбила на "зебре" пешехода, а затем доставила его в больницу

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Фото иллюстративное. Foto: Andres Putting

4 июня в Кохтла-Ярве произошла авария рядом с домом по адресу Ярвекюла теэ, 64.