В Кохтла-Ярве 9 мая по традиции отметили торжественным митингом

Среди участников митинга было много молодежи. Как отметили организаторы, несмотря на то, что со дня окончания войны прошло уже 74 года, людская память по-прежнему жива.

"Это не политика. Это другое — это память. Я не хочу, чтобы мои дети, внуки и правнуки забывали своего деда, своего отца. Это неправильно, и поэтому мы говорим о памяти. И то, что мы проводим — это память о наших сестрах, братьях, отцах и дедах", — сказал организатор торжественного митинга Валерий Мутко.