В Кивиыли коронавирусом заразились 18 человек из одной семьи. Среди них есть 4 и 6 летние дети

Еще в пятницу Департамент здоровья сообщил, что у работника кивиылиского детсада "Каннике" и у двух членов его семьи обнаружен коронавирус, по словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус газете Põhjarannik, заразился не воспитатель, а работник из числа опорного персонала, который не занимался непосредственно детьми, на выходных помещения детсада очистят и продезинфицируют, приводит ее слова RusERR. Полагается, что заболевшии заразили других членов семьи — 17 человек.

Позже стало известно, что среди заразившихся есть и 4 и 6 летние дети. У них невысокая температура и самочувствие все лучше и лучше. Другие больные из этой семьи преимущественно среднего возраста. Так как семья большая, то инфицированные есть в каждой возрастной группе.

"Это большое внутрисемейное заражение, среди близких контактов также и родственники, не только члены одного семейного хозяйства, — сказала она. — Поскольку в этих семьях уже раньше были обнаружены заболевшие, сейчас сделали тесты и другим членам семьи, которые оказались положительными".

По словам Муузикус, большинство из тех, у кого сейчас подтвердился коронавирус, уже раньше были помещены на карантин, поскольку в их семьях уже были заболевшие. "С появлением новых зараженных их период изоляции продлевается еще на две недели", — сказала она.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!