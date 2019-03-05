В Йыхвиском волостном собрании провалился вотум недоверия Репинскому и Эасту

В зале заседаний присутствовал только один депутат — сам Эдуард Эаст.

"Когда мы вносили свое предложение в производство, то просили Эаста соблюдать устав волости и обсудить этот вопрос в штатном порядке, но он вопреки нашим просьбам назначил заседание на 8 утра вторника. К сожалению, это рабочий день. Мы все работаем и на заседании явиться не смогли", — сказала корреспонденту портала rus.err.ee лидер оппозиционной фракции "За Йыхви" Нийна Негласон.

"Нарушения устава нет, поскольку сам по себе вотум недоверия — это событие по сути исключительное, которое заслуживает обсуждения на внеочередном заседании. Во вторник в 9 утра начинается заседание управы, поэтому внеочередную сессию волостного собрания я решил провести до этого", — объяснил Эаст.

По оценке оппозиционеров, Эдуард Эаст и Мартин Репинский не справляются со своими должностными обязанностями и действуют в интересах не волости, а своих личных.