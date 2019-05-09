В Йыхвиском бизнес-парке заложен краеугольный камень нового центра Vianor

Райво Мереранд, член правления работающего под торговым знаком Vianor предприятия Tireman OÜ сказал, что в Йыхви предприятие пришло из-за желания расшириться в Ида-Вирумаа. Осенью здесь будет построен девятый центр предприятия в Эстонии, кроме того работает и два предприятия, работающих по франшизе.

”Vianor займет примерно половину площадей, у нас будет четыре ремонтных бокса для автомобилей, один для грузовиков и стенд для мостов. Мы будем предлагать обслуживание и ремонт автомобилей, заводская гарантия у которых закончилась. Близость Петербури теэ привлекательна и, таким образом, мы построим большее здание, где будет место и для арендаторов. Мы попытаемся привлечь предприятия из нашей сферы деятельности, еще здесь появится предприятие по техническому осмотру транспортных средств Tehnokonsult, а также Saku Läte”, — сказал Мереранд.

Олари Орм, руководитель проекта Mapri Ehitus сказал, что в бизнес-здании на двух этажах насчитывается 1700 квадратных метров площадей. ”Фасад двухэтажного здания со стороны Петербури теэ мы покроем напоминающей рисунок протектора шины черной цементно-волоконной плитой. Отапливаемое газом энергоэффективное здание соответствует всем современным строительным стандартам”.