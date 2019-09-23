23.09.2019, 20:22

В Йыхви у подъезда многоквартирного дома нашли труп


rus.delfi.ee
EST
Leinaküünal
LeinaküünalFoto: Anna Aurelia Minev

В пятницу вечером под окнами многоквартирного дома на улице Каазику в Йыхви было найдено тело.

Погибший был 43-летним мужчиной. Труп лежал у подъезда жилого дома. Вируская окружная прокуратура сообщила Delfi, что на теле следов насильственной смерти обнаружено не было.

Точные детали инцидента и причины смерти выявит следствие.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: