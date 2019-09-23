В Йыхви у подъезда многоквартирного дома нашли труп

В пятницу вечером под окнами многоквартирного дома на улице Каазику в Йыхви было найдено тело.
Погибший был 43-летним мужчиной. Труп лежал у подъезда жилого дома. Вируская окружная прокуратура сообщила Delfi, что на теле следов насильственной смерти обнаружено не было.
Точные детали инцидента и причины смерти выявит следствие.
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