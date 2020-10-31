В Йыхви откроется школа программирования, основанная на системе самообучения

Основатели школы считают, что в условиях стремительной дигитализации глобальной экономики, чтобы оставаться конкурентоспособным специалистом все больше требуется владение программированием. В Эстонии существует нехватка тысяч ИТ-специалистов и она увеличивается с каждым годом. Инициаторами идеи выступили Марек Кийса, Мартин Виллиг, Таавет Хинрикус, Эде Тамкиви, Маарья Пехк, Райнер Штернфельд, Мари-Лийз Киттер и Мерлин Сеэман.

По словам инициатора идеи Йыхвиской Школы Технологий Марека Кийса, методика преподавания в учебном заведении основывается на международной программе 01Edu. Это двухгодичное интенсивное обучение, во время которого каждый ученик продвигается в своем темпе, решая предоставляемые системой задания, которые связывают теорию и практику воедино.

Учебный процесс основан на групповой работе и большой акцент делается на развитии навыка поиска решения проблем. Обучение на 100% практическое и проектное, построено в игровой форме и создает для учащегося полностью личный опыт обучения. Области учебной программы — это базы данных, сети, приложения и интерфейсы, а также дизайн пользовательского интерфейса.

Для открытия школы была получена поддержка Riigi Tugiteenuste Keskus и Министерства финансов в рамках программы поддержки развития предпринимательства в Ида-Вирумаа и разнообразия трудовых навыков людей. Кроме того, свое согласие на поддержку школы дали десятки частных лиц и такие известные предприятия, как TransferWise, SEB, LHV, Superangel, Bolt, Astrec Data, Pipedrive, Ассоциация учредителей, Образовательный фонд и Startup Estonia.

По словам основателей, школа является отличным примером сотрудничества частного сектора и государства для решения важной проблемы. Помимо значительных инвестиций со стороны государства частные инвесторы вложат в проект более 700 000 евро. Школа ждет и новых меценатов, чтобы предложить еще более лучшие условия для студентов.

Йыхвиская технологическая школа открыта для всех людей в возрасте 18 лет и старше, имеющих хотя бы базовое образование и успешно прошедших месячный тестовый период. Никакого опыта программирования или знаний не требуется. Обучение в школе бесплатное. Прием в школу начнется весной 2021 года. На первый курс обучения будут приняты 200 студентов.