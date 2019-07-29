В Йыхви может быть установлен памятник Алексию II

В следующем году исполнится 70 лет с начала его службы в Йыхви, и местные активисты видят определенный смысл в установлении монумента на территории церкви, сообщает rus.err.ee.

Эскиз проекта памятника, который будет построен на территории Йыхвиской богоявленской церкви, сделал столичный архитектор Александр Литвинов. Предполагаемая стоимость памятника — 50 000 евро.

"Вот стоит у нас памятник генералу Тынисонну, и люди начинают интересоваться, кто он, почему ему поставили памятник и так далее. В Йыхви было не так много значимы людей. А стать патриархом Московским и всея Руси — это крайне редкий случай, и для человека, который начал свой жизненный путь отсюда. Отметить это, я считаю важным", — сказал "Актуальной камере" соавтор идеи Владислав Наумов.