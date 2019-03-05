05.03.2019, 07:45

В Йыхви будет открыта еще одна ясельная группа. Трое детей ожидают очереди


Евгения Парв,
Евгения Парв, "Вестник Йыхви"
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В Йыхви будет открыта еще одна ясельная группа. Трое детей ожидают очереди
Иллюстративное фото.Foto: Priit Simson

Проблема мест в детских садах в Йыхви не стоит особенно остро, но все же трое детей сейчас ожидают своей очереди попасть в ясли. Для того чтобы окончательно разрешить данную проблему, руководство волости планирует в новом учебном году запустить дополнительную ясельную группу, сообщает "Вестник Йыхви.

Как рассказал вице-старейшина Йыхви Алексей Наумкин, после долгих переговоров и обсуждений, было решено отремонтировать одно из помещений в детском садике ”Катлевипоэг”, где в будущем расположится группа для самых маленьких детей, чьи родители после окончания отпуска по уходу и выплат родительской зарплаты должны вернуться на работу.

”В бюджет уже эти средства заложены в сумме 73 043 евро — это ремонт и расходы на оплату труда учителей. Но до тех пор, пока группа не откроется, мы очень хотели решить проблему тех родителей, дети которых сейчас по возрасту имеют право пойти в ясли, но из-за нехватки мест не могут получить эту возможность. Для этого мы встречались с попечительским советом детских садов Йыхви, обсудили возможность временного увеличения количества детей в уже существующих группах и приняли решение, что добавляем в ясельные группы два ребенка в Пиллеркаар и одного — в Калевипоэг. Таким образом, проблема этих троих ждущих в очереди, решается. А с открытием новой группы, надеюсь, очередей не станет”, — объяснил Алексей Наумкин.

Кроме того, волостное управление приняло решение ввести в эксплуатацию специальную программу ARNOдля прямой электронной регистрации.

”Поскольку были вопросы от родителей по поводу того, каким образом формируется очередь в детский сад и насколько она прозрачна, мы решили приобрести специальную программу для регистрации детей он-лайн. Такая программа успешно используется и функционирует в крупных самоуправлениях Эстонии, и это очень удобно как для родителей, которые могут через интернет зарегистрировать своего ребенка в очередь и потом следить за тем, как эта очередь продвигается. В ближайшее время мы эту систему введем”, — рассказал Наумкин.

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