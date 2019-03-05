В Йыхви будет открыта еще одна ясельная группа. Трое детей ожидают очереди

Как рассказал вице-старейшина Йыхви Алексей Наумкин, после долгих переговоров и обсуждений, было решено отремонтировать одно из помещений в детском садике ”Катлевипоэг”, где в будущем расположится группа для самых маленьких детей, чьи родители после окончания отпуска по уходу и выплат родительской зарплаты должны вернуться на работу.

”В бюджет уже эти средства заложены в сумме 73 043 евро — это ремонт и расходы на оплату труда учителей. Но до тех пор, пока группа не откроется, мы очень хотели решить проблему тех родителей, дети которых сейчас по возрасту имеют право пойти в ясли, но из-за нехватки мест не могут получить эту возможность. Для этого мы встречались с попечительским советом детских садов Йыхви, обсудили возможность временного увеличения количества детей в уже существующих группах и приняли решение, что добавляем в ясельные группы два ребенка в Пиллеркаар и одного — в Калевипоэг. Таким образом, проблема этих троих ждущих в очереди, решается. А с открытием новой группы, надеюсь, очередей не станет”, — объяснил Алексей Наумкин.

Кроме того, волостное управление приняло решение ввести в эксплуатацию специальную программу ARNOдля прямой электронной регистрации.