В Ивангороде задержали жителя Таллинна с крупной партией наличных денег

Российская таможня нашла в автомобиле жителя Эстонии более 50 000 евро наличных денег, которые он собирался вывезти из России нелегально.
Житель Таллина прибыл на таможенный пост в Ивангород с целью покинуть территорию Российской Федерации, но в ходе проведения таможенного контроля инспектор Кингисеппской таможни обнаружил, что под сиденьем водителя спрятаны два полиэтиленовых свертка. В них находились денежные купюры: 69 штук номиналом 500 евро и 100 штук по 200 евро, что в общей сложности составило 54 500 евро, пишет rus.err.ee со ссылкой на Северо-западное таможенное управление РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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