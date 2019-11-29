В Ивангороде задержали жителя Таллинна с крупной партией наличных денег

Житель Таллина прибыл на таможенный пост в Ивангород с целью покинуть территорию Российской Федерации, но в ходе проведения таможенного контроля инспектор Кингисеппской таможни обнаружил, что под сиденьем водителя спрятаны два полиэтиленовых свертка. В них находились денежные купюры: 69 штук номиналом 500 евро и 100 штук по 200 евро, что в общей сложности составило 54 500 евро, пишет rus.err.ee со ссылкой на Северо-западное таможенное управление РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Без декларации через границу можно перевозить до 10 000 евро.