В Ида-Вируской центральной больнице вспышка коронавируса: введены частичный карантин и запрет на посещение

В клинике восстановительного лечения и сестринской помощи Ида-Вируской центральной больницы в связи со вспышкой коронавируса введены запрет на посещение и 14-дневный карантин.
В течение этого времени не будут приниматься новые пациенты на лечение, и находящиеся на лечении пациенты не будут выписываться, сообщают больница
На данный момент коронавирус выявлен более чем у десяти сотрудников и пациентов клиники восстановительного лечения и сестринской помощи. Большинство из них не имеют признаков болезни.
Для проведения сестринской помощи на время карантина проводится сотрудничество с Нарвской больницей и Раквереской больницей.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
«Зенит» решил продать Дзюбу из-за скандала с интимным видео
«Ей это уже надоело»: жена Дзюбы подает на развод?
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Почему нельзя экономить на брызговиках в современных автомобилях