18.11.2020, 15:11

В Ида-Вируской центральной больнице вспышка коронавируса: введены частичный карантин и запрет на посещение

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В Ида-Вируской центральной больнице вспышка коронавируса: введены частичный карантин и запрет на посещение
Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

В клинике восстановительного лечения и сестринской помощи Ида-Вируской центральной больницы в связи со вспышкой коронавируса введены запрет на посещение и 14-дневный карантин.

В течение этого времени не будут приниматься новые пациенты на лечение, и находящиеся на лечении пациенты не будут выписываться, сообщают больница

На данный момент коронавирус выявлен более чем у десяти сотрудников и пациентов клиники восстановительного лечения и сестринской помощи. Большинство из них не имеют признаков болезни.

Для проведения сестринской помощи на время карантина проводится сотрудничество с Нарвской больницей и Раквереской больницей.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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