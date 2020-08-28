В Ида-Вируской центральной больнице вновь действует запрет на посещение и требование носить маску

"Во время первой вспышки COVID-19 был ограничен плановый прием пациентов. Сейчас в больнице плановый и неотложный прием пациентов. Впереди сезон ОРВИ, поэтому мы вынуждены вводить меры предосторожности", — прокомментировал главный врач больницы доктор Тоомас Карийс.

С 28 августа в больнице действует общий запрет на посещение. Для получения разрешения в порядке исключения (например, для встречи с умирающим пациентом) необходимо обратиться к лечащему врачу.

- Передача посылок с непортящимся содержанием возможна через контрольный пункт на входе в EMO или гардероб В-корпуса.

- Все пациенты, направляющиеся на амбулаторный прием, а также их сопровождающие должны осуществлять антисептику рук и носить хирургическую маску. Маски выдаются в гардеробе и в регистратуре. Работники больницы, а также пациенты стационара используют средства индивидуальной защиты согласно отдельной инструкции.

- Пациенты, обращающиеся в отделение неотложной помощи с симптомами заболеваний дыхательных путей, будут направляться в V-корпус (150 м от входа в EMO).

- C 28 августа возле поликлиники Ахтме (Тервизе, 1, Кохтла-Ярве) работает мобильный пункт тестирования на коронавирус, в который можно приехать на машине или прийти пешком. Работа пункта тестирования организована совместно с Medicum и Synlab.

Чтобы получить направление на анализ, необходимо связаться со своим семейным врачом, вне рабочего времени семейного врача — позвонить по телефону 1220.

Семейный врач выдает дигитальное направление, которое посылается в центр тестирования. Работник центра связывается с пациентом и предлагает время тестирования. Прийти сдать тест можно только по предварительной записи.

Приходя на тест, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!