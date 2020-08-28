В Ида-Вируской центральной больнице вновь действует запрет на посещение и требование носить маску

"Во время первой вспышки COVID-19 был ограничен плановый прием пациентов. Сейчас в больнице плановый и неотложный прием пациентов. Впереди сезон ОРВИ, поэтому мы вынуждены вводить меры предосторожности", — прокомментировал главный врач больницы доктор Тоомас Карийс.
С 28 августа в больнице действует общий запрет на посещение. Для получения разрешения в порядке исключения (например, для встречи с умирающим пациентом) необходимо обратиться к лечащему врачу.
- Передача посылок с непортящимся содержанием возможна через контрольный пункт на входе в EMO или гардероб В-корпуса.
- Все пациенты, направляющиеся на амбулаторный прием, а также их сопровождающие должны осуществлять антисептику рук и носить хирургическую маску. Маски выдаются в гардеробе и в регистратуре. Работники больницы, а также пациенты стационара используют средства индивидуальной защиты согласно отдельной инструкции.
- Пациенты, обращающиеся в отделение неотложной помощи с симптомами заболеваний дыхательных путей, будут направляться в V-корпус (150 м от входа в EMO).
- C 28 августа возле поликлиники Ахтме (Тервизе, 1, Кохтла-Ярве) работает мобильный пункт тестирования на коронавирус, в который можно приехать на машине или прийти пешком. Работа пункта тестирования организована совместно с Medicum и Synlab.
Чтобы получить направление на анализ, необходимо связаться со своим семейным врачом, вне рабочего времени семейного врача — позвонить по телефону 1220.
Семейный врач выдает дигитальное направление, которое посылается в центр тестирования. Работник центра связывается с пациентом и предлагает время тестирования. Прийти сдать тест можно только по предварительной записи.
Приходя на тест, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Немецкие врачи поблагодарили омских коллег за Навального
В Узбекистан доставили 927 соотечественников из России
Выгнанная со свадьбы с позором невеста Сидакова скрылась от семьи
В РУСАДА приняли решение уволить Гануса