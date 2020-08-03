03.08.2020, 17:39

В Ида-Вируской центральной больнице отцам разрешили оставаться с роженицей


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Ida-Tallinna keskhaigla hinnatõus
Ida-Tallinna keskhaiglaFoto: Eero Vabamägi

В родильном отделении Ида-Вируской центральной больницы вновь разрешается пребывание отца ребенка или другого опорного лица в семейной палате, сообщила в социальных сетях больница.

Допускается один здоровый сопровождающий, при условии, что он не покидает здание и семейную палату на время всего пребывания в больнице.

Для остальных посещений действует общее правило: 1 посетитель, максимум на 30 минут.

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