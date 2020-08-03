03.08.2020, 17:39
В Ида-Вируской центральной больнице отцам разрешили оставаться с роженицей
В родильном отделении Ида-Вируской центральной больницы вновь разрешается пребывание отца ребенка или другого опорного лица в семейной палате, сообщила в социальных сетях больница.
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