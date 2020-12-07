В Ида-Вируской центральной больнице нехватка медперсонала. Врачи делают все возможное, чтобы помочь 60 пациентам с COVID-19

Главврач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс говорит, что данная проблема в больнице ощущается уже несколько месяцев. Врач сетует на то, что люди придерживаются мер предосторожности.

“Не соблюдаю дистанцию, собираются в компании. У нас сейчас в больнице находятся около 60 больных коронавирусом. Так что мы делаем всё возможное, чтобы им помочь, — говорит Карийс, который подтверждает, что заболевшие ковидом есть и среди медперсонала.

В связи с этим ощущается острая нехватка медперсонала. “У нас и в обычных условиях не хватает врачей, — признает главврач. — И медсестер могло бы быть больше. В данной ситуации, конечно, это проблема”. Больница делает все возможное, чтобы привлечь специалистов, которых не хватает.

“Конечно, есть план как действовать дальше, если ситуация ухудшится. Мы сотрудничаем с другими больницами. И это всё координируется через региональный штаб медицинской службы Эстонии”, — говорит Карийс.

Северо-Эстонская региональная больница также объявила, что ждет волонтеров, в первую очередь в Ида-Вирумаа. Помимо этого ждут помощи ждут больницы по всей Эстонии.

К участию приглашаются люди с медицинским образованием, в том числе студенты, а также те студенты, которые начали обучение только этой осенью.

К волонтерской среде можно присоединиться на сайте www.vaab.ee, где можно найти ближайшую к вам больницу или дом престарелых.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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