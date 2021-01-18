В Ида-Вируской центральной больнице начался второй этап вакцинации от коронавируса

В понедельник, 18 января, в Ида-Вируской центральной больнице были сделаны повторные инъекции, в том числе и 25-летней врачу-резиденту Елене Розинько, которую первой в стране провакцинировали от коронавируса, передает rus.err.
"Ощущения хорошие, никаких побочных эффектов у меня не было. В первый вечер поболело плечо, буквально четыре часа, но и все", — сказала в интервью "Актуальной камере" врач Ида-Вируской
В Ида-Вируской центральной больнице пациентами с COVID-19 занято 35 койко-мест из 70 доступных. Еще четверо больных находятся в отделении интенсивной терапии.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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