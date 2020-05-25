В Ида-Вирумааском центре профобразования начнется расширенный летний прием

По словам директора Ида-Вирумааского центра профобразования Ханнеса Метса, для этого приема была проделана большая предварительная работа по расширению и модернизации ряда специальностей. Последние события показывают, что рынок труда меняется быстро и непредсказуемо, но наша школа идет в ногу со временем. У нас есть достаточно новых и много традиционных специальностей для всех заинтересованных.

В список уже опубликованных специальностей входят новые специальности: технология и оборудование возобновляемой энергетики, техник по обслуживанию системам безопасности, специалист по ИТ безопасности, организатор перевозок-логист, управляющий недвижимостью, текстильное рукоделие, помощник на кухне. Школа организует уровневое обучение в области обслуживания, проектирования, производства и строительства, информационных и коммуникационных технологий, делового администрирования, администрации и права, а также искусства и гуманитарных наук.

В Ида-Вирумааском центре профобразования имеется целый ряд учебных программ, в которых вы можете получить как специальное, так среднее образование на базе основной школы и затем продолжить обучение в университете. Например, Таллиннская высшая техническая школа предоставляет льготные условия для кандидатов со средне-специальным образованием.

Практика является неотъемлемой частью обучения. Школьную практику проходят на современном оборудовании, где ученики приобретают профессиональные навыки под руководством квалифицированных специалистов. Прохождение производственной практики — один из способов найти работу мечты. Кроме того, школа предоставляет своим ученикам возможность участвовать в программе учебной мобильности (õpiränne). Участвуя в международной программе, вы можете получить практический опыт в Италии, в Австрии, во Франции и других европейских странах. Практика за рубежом обогащает навыки, расширяет кругозор и повышает конкурентоспособность.

Школа организует проектные мероприятия, которые повышают качество обучения. Осенью 2019 года начался пилотный проект IT Academy. Он подходит для успешных выпускников основной школы, которые хотят приобрести не только среднее образование, но и навыки в области ИТ, а также планируют продолжить обучение в университете. Этот проект способствует более раннему трудоустройству. По словам Сигне Амбре, руководителя программы HITSA IT Academy, сами работодатели заинтересованы в сотрудничестве, способствуют разработке учебной программы, проводят исследования и предлагают возможности для стажировки.