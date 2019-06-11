В Ида-Вирумаа запускается пилотный проект по развитию соцуслуг в местных самоуправлениях

”Мы хотим разработать действенную модель совместной работы для того, чтобы обеспечить развитие сферы попечительства в каждом регионе. Для государства важно консультировать и всесторонне поддерживать самоуправления для того, чтобы люди могли получать быструю, качественную и своевременную помощь”, — сказал вице-канцлер социальной сферы Райт Куузе.

На следующей неделе в Тойла пройдет обмен мнениями, где специалисты социальной сферы Ида-Вирумаа представят идеи пилотного проекта. В первой половине встречи будут отмечены все проблемы и трудности Ида-Вирумаа, а во второй половине стороны обсудят их возможные решения. Участвовать в так называемом мозговом штурме приглашаются руководители самоуправлений, ответственные за социальную сферу заместители старейшин, советники социальной сферы, руководители социальных отделов и те, кто предлагает социальные услуги. На мероприятие приглашаются также журналисты.

В ходе проекта будут созданы рабочие группы, в которые будут вовлечены местные эксперты. В рабочих группах из каждого местного самоуправления будут отмечены те услуги, которые необходимо предложить или развивать в регионе. Совместно со специалистами по развитию услуг будут разработаны конкретные решения. Пилотный проект финансируется из средств Европейского социального фонда. Проект продлится до конца 2020 года.