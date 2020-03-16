В Ида-Вирумаа выявлено 4 случая заражения коронавирусом

Департамент здоровья рассказал, что география распространения коронавируса расширяется. Медики составили таблицу заболеваний по уездам.
На первых местах по количеству инфицированных Харьюмаа — 73 и Сааремаа — 57. Затем Выру — 25, Пярну — 15, Тарту — 12. В Ида-Вирумаа уже 4 случая заражения COVID-19.
Далее следуют уезды Хийю — 1, Йыгева — 1, Ярва — 1, Пыльва — 3, Рапла — 2, Валга — 1, Вильянди — 2.
У четырех людей отсутствовали данные о месте проживания.
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