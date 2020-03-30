В Ида-Вирумаа выявлен новый очаг распространения коронавируса

"В воскресенье мы сделали множество тестов, и все результаты до сих пор не известны. Мы знаем, что положительный тест был еще у одного постояльца и одного работника. Сейчас первые три заразившихся находятся в Ида-Вируской центральной больнице, и по итогам результатов всех тестов, мы будем решать, что предпринимать дальше", — рассказала руководитель Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус.

Первые трое заболевших находятся в Ида-Вируской центральной больнице. Один постоялец изолирован в центре, а работник находится на домашнем карантине.

Причины распространения заболевания пока никто назвать не может. В руководстве волости Алутагузе предпринимают все меры для того, чтобы остановить распространение инфекции.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!