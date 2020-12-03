В Ида-Вирумаа вводят новые строгие ограничения для борьбы с коронавирусом

Ограничения также не распространяются на профессиональный и полупрофессиональный спорт, в том числе и на молодежные занятия. В этих сферах должны быть гарантированы меры про предотвращению распространения коронавируса, пересекаться с другими группами нельзя.

Также разрешена деятельность по интересом и образованию для людей с особыми потребностями.

Планируется, что ограничения начнут действовать с субботы, 5 декабря.

Более строгие ограничения для Ида-Вирумаа поддерживают Департамент здоровья и научные сотрудники, консультирующие правительство, а также местные самоуправления и Спасательный департамент. По оценке специалистов, наибольшую опасность в Ида-Вирумаа представляют кружки по интересом, любительский спорт и другие соревнования в помещениях, потому что именно во время них образовались большие очаги заражения.

Ратас отметил, что в регион уже была отправлена дополнительная помощь, теперь же будут введены дополнительные ограничения.

Премьер-министр Юри Ратас посетит в пятницу Нарву, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в регионе, где кумулятивные показатели заболеваемости самые высокие в Эстонии, и обсудить, как поддержать местное население в борьбе с коронавирусом.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!