19.12.2019, 20:50

В Ида-Вирумаа в ходе очистки от химического загрязнения соорудили новое русло реки


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В Ида-Вирумаа в ходе очистки от химического загрязнения соорудили новое русло реки
Министерство окружающей среды

В ходе крупнейшего в Эстонии проекта по ликвидации остаточного загрязнения за год в Ида-Вирумаа было извлечено 37 000 кубометров загрязненной почвы и очистили участок реки в 5,6 км. В ходе очистки водосборного бассейна реки Пуртсе в этом году было сооружено новое речное русло протяженностью 3,4 км.

Из водосборного бассейна реки Пуртсе за год извлечено загрязненной почвы на 3700 самосвалов

По словам проектного руководителя Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо, можно остаться довольным ходом очистительных работ, которые стартовали в начале года. ”Мы смогли сделать большую часть работ, в зоне фенольного болота Кохтла-Ярве основная часть работ сделана. 3,4 км реки Кохтла протекает по новому чистому руслу, на склонах которого летом уже пробивалась растительность”, — описывает Яаксоо. ”В новом русле реки были созданы излучины и искусственные пороги, которые необходимы для улучшения жизненной среды рыбы и ее нереста, и также это придает зоне проведения работ близкий к природному вид”, — описывает Яаксоо.

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В этом году был очищен участок реки протяженностью 5,6 км, дно которого покрывал примерно полуметровый слой ила с остатками масла и местами смолы. ”Всего было извлечено 37 000 кубометров грунта. Очищенная вода была направлена обратно в главную траншею Вахтсепа и происходит возвращение воды в очищенные участки реки Кохтла”, — сказал Яаксоо.

Проходит подготовка к очистительным работам на следующих участках — выкорчевка, строительство подъездных путей, сооружение обводных траншей. Проектируются работы на следующих отрезках рек Кохтла и Пуртсе.

Очистка зоны фенольного болота началась в начале февраля и к осени большая часть фенольного болота приведена в безопасное состояние. Для очистки загрязненной просочившимся из полукоксовых гор Кохтла-Ярве фенолом зоны фенольного болота была построена система траншей. ”Чистую воду направляют по системе канав мимо фенольного болота в главную траншею Варбе и далее — в реку Кохтла”, — поясняет Яаксоо. ”В будущем году мы построим насосную и напорный трубопровод, с помощью чего загрязненная вода из фенольного болота откачивается в сточную канаву полукоксовой свалки, а оттуда — в очистные сооружения”.

В 2020 году начинаются очистительные работы 1,4-километрового участка реки Пуртсе. На отрезке между Пюсси и плотиной Лохкусе планируется извлечь около 7200 m3 загрязненного ила и почвы. Также необходимо извлечь примерно 2500 m3 загрязненного ила из плотинного озера Пюсси, толщина слоя которого местами достигает 1,4 метра.

Согласно плану работы должны быть завершены к концу 2022 года. Стоимость первого этапа проект по очистке водосборного бассейна реки Пуртсе и фенольного болота составляет 21 млн евро. Проект финансируется в объеме 85% из Европейского фонда солидарности и на 15% — из программы окружающей среды ЦУ Центра инвестиций в окружающую среду и госбюджета.

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