В Ида-Вирумаа в ходе очистки от химического загрязнения соорудили новое русло реки

Из водосборного бассейна реки Пуртсе за год извлечено загрязненной почвы на 3700 самосвалов

По словам проектного руководителя Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо, можно остаться довольным ходом очистительных работ, которые стартовали в начале года. ”Мы смогли сделать большую часть работ, в зоне фенольного болота Кохтла-Ярве основная часть работ сделана. 3,4 км реки Кохтла протекает по новому чистому руслу, на склонах которого летом уже пробивалась растительность”, — описывает Яаксоо. ”В новом русле реки были созданы излучины и искусственные пороги, которые необходимы для улучшения жизненной среды рыбы и ее нереста, и также это придает зоне проведения работ близкий к природному вид”, — описывает Яаксоо.

В этом году был очищен участок реки протяженностью 5,6 км, дно которого покрывал примерно полуметровый слой ила с остатками масла и местами смолы. ”Всего было извлечено 37 000 кубометров грунта. Очищенная вода была направлена обратно в главную траншею Вахтсепа и происходит возвращение воды в очищенные участки реки Кохтла”, — сказал Яаксоо.

Проходит подготовка к очистительным работам на следующих участках — выкорчевка, строительство подъездных путей, сооружение обводных траншей. Проектируются работы на следующих отрезках рек Кохтла и Пуртсе.