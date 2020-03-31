31.03.2020, 11:45

В Ида-Вирумаа умер от коронавируса 90-летний мужчина

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Küünal
KüünalFoto: Henri-Kristian Kirsip

Ночью в Ида-Вируской центральной больнице умер 90-летний мужчина, чей анализ на коронавирус был положительным.

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