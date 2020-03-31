В Ида-Вирумаа умер от коронавируса 90-летний мужчина(25)
Ночью в Ида-Вируской центральной больнице умер 90-летний мужчина, чей анализ на коронавирус был положительным.
Ночью в Ида-Вируской центральной больнице умер 90-летний мужчина, чей анализ на коронавирус был положительным.
В промежутке 30-31 марта по всей Эстонии поступило в общей сложности 1149 результатов тестов на выявление коронавируса, из которых 3%, или 30 анализов, оказались положительными. По данным регистра народонаселения, за сутки больше всего новых случаев коронавируса прибавилось в Харьюмаа (10), на Сааремаа (6), в Ида-Вирумаа (3), Пярнумаа (2), Рапламаа (2), Тартумаа (2), Вырумаа (2). В Ляэне-Вирумаа, на Хийумаа и в Валгамаа прибавилось по одному новому случаю.
Всего в Эстонии проведен 12401 тест, из них 745, или 6%, были положительными. Больше всего зараженных, по результатам анализов, в возрастных группах 45-49 лет (11%) и 50-54 (11%). За ними следуют возрастные группы 35-39 (10%) и 55-59 (10%).
По состоянию на вчерашний вечер в Эстонии из-за нового коронавируса нуждается в стационарном лечении 91 пациент, 13 находящихся в интенсивной терапии человек нуждаются в управляемом дыхании. Из больниц выписано 26 человек и умерли 4.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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