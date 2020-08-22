В Ида-Вирумаа тоже ограничивают ночную продажу алкоголя

Решением руководителя Идаской префектуры в Ида-Вирумаа запрещается розничная продажа алкогольных напитков во всех предприятиях общепита, развлекательных и других учреждениях с 23 часов вечера до 6 часов утра. Ограничение установлено на две недели и необходимость в продлении или снятии ограничения будет оцениваться раз в неделю Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом здоровья.

По словам руководителя Идаской префектуры Тарво Круупа, ограничение установлено для защиты здоровья населения и общественного порядка.

"В последние дни в Ида-Вирумаа резко выросло число зараженных коронавирyсом людей и число заболевших достигло 26 человек на 100 000 жителей. Чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению заболевания, мы временно запрещаем продажу алкогольных напитков в местах общепита и развлекательных учреждениях. Для того, чтобы остановить вирус, важны действия каждого. Я призываю всех вести себя ответственно и сделать все от себя зависящее, чтобы защитить о заражения себя и других", — сказал Тарво Крууп.

За соблюдением ограничения будет следить местное самоуправление в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом здоровья.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!