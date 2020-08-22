22.08.2020, 12:37

В Ида-Вирумаа тоже ограничивают ночную продажу алкоголя

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комментарий Юри Ратаса
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Reedõhtune melu baarides 20.03.2020ˇ
Foto on illustreeriv.Foto: DELFI

С сегодняшнего дня, 22 августа, для предотвращения распространения коронавируса Департамент полиции и погранохраны запретит продажу алкоголя в ночное время в увеселительных заведениях и местах общественного питания Ида-Вирумаа.

Решением руководителя Идаской префектуры в Ида-Вирумаа запрещается розничная продажа алкогольных напитков во всех предприятиях общепита, развлекательных и других учреждениях с 23 часов вечера до 6 часов утра. Ограничение установлено на две недели и необходимость в продлении или снятии ограничения будет оцениваться раз в неделю Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом здоровья.

По словам руководителя Идаской префектуры Тарво Круупа, ограничение установлено для защиты здоровья населения и общественного порядка.

"В последние дни в Ида-Вирумаа резко выросло число зараженных коронавирyсом людей и число заболевших достигло 26 человек на 100 000 жителей. Чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению заболевания, мы временно запрещаем продажу алкогольных напитков в местах общепита и развлекательных учреждениях. Для того, чтобы остановить вирус, важны действия каждого. Я призываю всех вести себя ответственно и сделать все от себя зависящее, чтобы защитить о заражения себя и других", — сказал Тарво Крууп.

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За соблюдением ограничения будет следить местное самоуправление в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом здоровья.

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что поддерживает введение ночного ограничения на продажу алкоголя в уезде Ида-Вирумаа.

”Очаги заражения в Ида-Вирумаа подтверждают обстоятельство, на которое ученые обращали внимание в раньше: COVID-19 — это, так сказать, болезнь вечеринок. Много людей, собравшихся вместе в закрытом помещении, создают особенно благоприятные условия для распространения вируса. Алкоголь, к сожалению, способствует рискованному поведению и распространению COVID-19, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — На примере Тартуского уезда мы видим, что после введения ограничения на продажу алкоголя число заразившихся в уезде уменьшилось”.

”Вводя запрет на ночную продажу алкоголя, мы хотим пресечь распространение в развлекательных заведениях Ида-Вирумаа опасного вируса. А люди по всей Эстонии, участвующие в вечеринках, должны вспомнить о том, что и от их поведения зависят жизни и здоровье окружающих. На сегодняшний день нам удалось предотвратить новую волну распространения вируса в группах риска. Как государство, так и каждый отдельно взятый человек должны прилагать усилия к тому, чтобы так и оставалось”, — сказал Ратас.

В Ида-Вирумаа возникло два очага заболевания, один из которых связан с баром Jõhvi Kelder. Всего в Ида-Вирумаа в течение последних 14 дней добавилось 36 новых случаев заболевания. По состоянию на утро, в Ида-Вирумаа на 100 000 жителей приходится 26 зараженных, что является самым высоким показателем среди всех уездов Эстонии.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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