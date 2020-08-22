В Ида-Вирумаа тоже ограничивают ночную продажу алкоголя

Решением руководителя Идаской префектуры в Ида-Вирумаа запрещается розничная продажа алкогольных напитков во всех предприятиях общепита, развлекательных и других учреждениях с 23 часов вечера до 6 часов утра. Ограничение установлено на две недели и необходимость в продлении или снятии ограничения будет оцениваться раз в неделю Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом здоровья.

По словам руководителя Идаской префектуры Тарво Круупа, ограничение установлено для защиты здоровья населения и общественного порядка.

"В последние дни в Ида-Вирумаа резко выросло число зараженных коронавирyсом людей и число заболевших достигло 26 человек на 100 000 жителей. Чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению заболевания, мы временно запрещаем продажу алкогольных напитков в местах общепита и развлекательных учреждениях. Для того, чтобы остановить вирус, важны действия каждого. Я призываю всех вести себя ответственно и сделать все от себя зависящее, чтобы защитить о заражения себя и других", — сказал Тарво Крууп.

За соблюдением ограничения будет следить местное самоуправление в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом здоровья.

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что поддерживает введение ночного ограничения на продажу алкоголя в уезде Ида-Вирумаа.

”Очаги заражения в Ида-Вирумаа подтверждают обстоятельство, на которое ученые обращали внимание в раньше: COVID-19 — это, так сказать, болезнь вечеринок. Много людей, собравшихся вместе в закрытом помещении, создают особенно благоприятные условия для распространения вируса. Алкоголь, к сожалению, способствует рискованному поведению и распространению COVID-19, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — На примере Тартуского уезда мы видим, что после введения ограничения на продажу алкоголя число заразившихся в уезде уменьшилось”.

”Вводя запрет на ночную продажу алкоголя, мы хотим пресечь распространение в развлекательных заведениях Ида-Вирумаа опасного вируса. А люди по всей Эстонии, участвующие в вечеринках, должны вспомнить о том, что и от их поведения зависят жизни и здоровье окружающих. На сегодняшний день нам удалось предотвратить новую волну распространения вируса в группах риска. Как государство, так и каждый отдельно взятый человек должны прилагать усилия к тому, чтобы так и оставалось”, — сказал Ратас.