В Ида-Вирумаа стартовал фестиваль "Музыка семи городов": Уку Сувисте и Отт Лепланд выступят бесплатно!

Изначальная идея — 7 дней, 7 концертов и 7 городов — приобрела невиданный размах. Фестиваль проводится уже в 21-й раз и за это время значительно оживил музыкальную жизнь Ида-Вирумаа. Теперь это праздник разных жанров — от классической камерной и старинной музыки до джаза и поп-музыки. Концерты проходят в разных городах и на разных площадках — в усадьбах, церквях и даже… под землей в шахтном музе.

В этом году заявлено много известных исполнителей, среди которых — София Рубина, Уку Сувисте и Отт Лепланд. Популярный эстонский певец и автор песен Отт Лепланд, представлявший Эстонию на песенном конкурсе ”Евровидение” в 2012 году, даст бесплатный сольный концерт! Выступление состоится 16 июля в 19 часов в Кохтла-Ярвеском культурном центре. Поклонников таланта Сувисте и Рубиной ждут концерты в Тойла 14 и 18 июля.