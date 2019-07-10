В Ида-Вирумаа стартовал фестиваль "Музыка семи городов": Уку Сувисте и Отт Лепланд выступят бесплатно!

Летний фестиваль ”Музыка семи городов” представит 15 концертов. Среди участников — немало известных исполнителей. Уку Сувисте и Отт Лепланд дадут бесплатные концерты. Фестиваль проходит с 10 по 21 июля, значится в пресс-релизе.
Изначальная идея — 7 дней, 7 концертов и 7 городов — приобрела невиданный размах. Фестиваль проводится уже в 21-й раз и за это время значительно оживил музыкальную жизнь Ида-Вирумаа. Теперь это праздник разных жанров — от классической камерной и старинной музыки до джаза и поп-музыки. Концерты проходят в разных городах и на разных площадках — в усадьбах, церквях и даже… под землей в шахтном музе.
В этом году заявлено много известных исполнителей, среди которых — София Рубина, Уку Сувисте и Отт Лепланд. Популярный эстонский певец и автор песен Отт Лепланд, представлявший Эстонию на песенном конкурсе ”Евровидение” в 2012 году, даст бесплатный сольный концерт! Выступление состоится 16 июля в 19 часов в Кохтла-Ярвеском культурном центре. Поклонников таланта Сувисте и Рубиной ждут концерты в Тойла 14 и 18 июля.
Фестиваль откроется 10 июля в большом зале Йыхвиского концертного дома выступлением экспериментального оркестра ”Симфониетта Эстония”. Виртуозный коллектив смело внедряет инновации в музыку и ищет нестандартные формы самовыражения. Эстонская ”Симфониетта” представит программу на музыку Чайковского, Аренского, Аттерберга и Грига под названием ”Элегическое настроение”.
В Нарвском колледже Тартуского университета 11 июля пройдет концерт ”Родные просторы” в исполнении хора девочек ЭТВ. 13 июля Йыхвиский концертный дом представит ”Вариации на персидские темы” в исполнении бельгийского ансамбля HaftCraft. На этой же концертной площадке прозвучит и финальный аккорд фестиваля под названием ”Летний свинг”. Это будут вокальные композиции Неле-Лийз Вайксоо из классики свинга и поп-музыки.
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