В Ида-Вирумаа состоялась неделя карьеры, призванная побудить молодежь не уезжать из региона

В проекте приняли участие Нарвская Кесклиннаская гимназия, Нарвская Солдинаская гимназия, Нарвский языковой лицей, Силламяэская эстонская основная школа, Нарва-Йыэсууская школа, Йыхвиская основная школа, Кохтла-Ярвеская Малевская основная школа, Кохтла-Ныммеская школа и Кивиылиская 1-я средняя школа. Семинары по карьере прошли в Нарвском колледже Тартуского университета и в Вируском колледже TalTech.

В рамках недели карьеры был проведен ряд семинаров, на которых школьникам помогли оценить свои сильные и слабые стороны, определить спектр интересов и найти профессиональное призвание. Также было отведено время и на практическую работу: как писать мотивационное письмо, как составлять резюме, как готовится к собеседованию на работу, что учитывать в процессе соискания должности и какие профессиональные навыки особенно востребованы на различных местных предприятиях. Помимо этого, школьники ознакомились с учебными программами и возможностями профессиональных школ региона.

За теоретическими занятиями последовали практические выезды на предприятия в гости к будущим работодателям. При выборе предприятий, участвующих в программе, учитывались возможности компаний предлагать места для практики и их открытость молодежи. Посещение предприятия включало в себя ознакомление с деятельностью компании и экскурсию по производству или заводу. Цель посещений — дать школьникам практическое представление о деятельности предприятий и рабочих местах, в которых они нуждаются. Школьники посетили такие известные и крупные предприятия Ида-Вирумаа, как Viru Keemia Grupp AS, Sillamäe Sadam AS, Eesti Energia Elektrijaam, Silsteve AS, Eastman Specialties OÜ, Waldchnep OÜ, Fortaco OÜ ja Westaqua-Invest OÜ.