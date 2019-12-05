В Ида-Вирумаа состоялась неделя карьеры, призванная побудить молодежь не уезжать из региона

Школьную неделю карьеры в Ида-Вирумаа организовали Немецко-Балтийская торговая палата и Посольство Федеративной Республики Германии с целью ознакомить школьников региона с карьерными возможностями Ида-Вирумаа, чтобы они в будущем остались жить и работать именно здесь, сообщается в пресс-релизе.

По заверению руководителя эстонского бюро Немецко-Балтийской торговой палаты Тармо Мутсо, школьники с энтузиазмом приняли лекции и экскурсии на предприятия, и многие из них выразили готовность после школы реализовать себя дома, внося свой вклад в будущее развитие Ида-Вирумаа.

”В ходе недели карьеры школьники узнали, какие возможности учебы и работы предлагает регион, и они сами смогли убедиться в том, что многим специальностям, которые обеспечат им в будущем рабочее место на ида-вируских предприятиях, можно обучиться в местных образовательных учреждениях. Посещая предприятия и работодателей, школьники самолично убедились в том, что местные компании расширяются и карьерные перспективы здесь есть”, — сказал Тармо Мутсо.