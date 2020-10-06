В Ида-Вирумаа объединяются два крупных энергетических предприятия

”Объединение шахты ”Эстония” и карьера ”Нарва” с нашим производством электроэнергии и жидких топлив в одно предприятие — Enefit Power — создаст больше гибкости в общей цепочке ценности, повысит конкурентоспособность и обеспечит целостный взгляд на развитие крупной энергетики”, — сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

”У нас есть четкая цель сократить емкость CO2 сферы производства энергии. Помимо развития возобновляемой энергии, мы сосредоточимся в находящемся под нашим управлением производстве на увеличении дополнительной ценности производства жидких топлив и электроэнергии, а также на использовании альтернативных топлив, включая древесные отходы. Благодаря сокращению использования сланца наши выбросы углерода за последние два года сократились почти в три раза”, — добавил Пайо.

Цель создаваемого предприятия — стать локомотивом эстонской экономики замкнутого цикла и использовать при производстве жидких топлив альтернативные виды топлива: старые шины и, возможно, пластиковые отходы, тем самым решая экологические проблемы. Возникающий в шахтах известняк, или пустая порода, имеет хороший потенциал для использования в качестве наполнителя для фундаментов крупных инфраструктурных объектов, сланцевая зола подтверждает свою ценность в качестве сырья в других отраслях промышленности.

”Помимо прочего, слияние предприятий обеспечивает устойчивое развитие и целостную ответственность, а работники также более четко осознают свою роль в цепочке ценности и видят, что их работа дает конкретный коммерческий результат”, — пояснил Пайо.

Он добавил, что новое название предприятия, Enefit Power, имеет позитивный заряд и означает мощность, имеющуюся в этой сфере и в людях. ”Шахтеры и энергетики — это именно те люди, которые обладают силой и чей труд создает ценность. Мы делаем все для того, чтобы создавать для людей самые лучшие, чистые и эффективные энергетические решения”.

Enefit Power будет работодателем для 1500 человек. На данный момент продолжается процесс выбора руководителя нового предприятия. Enefit Solutions, которая оказывает услуги шахтам, электростанциям и заводам масел, продолжит заниматься управлением активами крупной энергетики и планирует вскоре начать предлагать обслуживание ветряков.